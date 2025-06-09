Из Москвы в Туапсе запустили прямые автобусы

С автовокзала «Южные Ворота» в Москве запущен новый регулярный маршрут в Туапсе. Автобусы отправляются каждую субботу в 13:45, а билеты продаются с 7 июня, сообщает пресс-служба Транспортного комплекса столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о запуске нового межрегионального направления: «Маршрут позволит жителям столицы добираться до черноморского побережья без пересадок, что делает его особенно актуальным в сезон отпусков».

В рейсы выходят современные автобусы с кондиционерами и удобными креслами. Билеты предлагается приобрести без комиссии в мобильном приложении «Метро Москвы» в разделе «Город» или на сайте Московского метрополитена.

Для проезда необходимо предъявить электронный билет на экране телефона и документ, удостоверяющий личность.

Международный автовокзал «Южные Ворота» работает с 2015 года на 19-м км МКАД. Терминал обслуживает маршруты из южных регионов России и стран ближнего зарубежья. Ежедневная пропускная способность составляет 4 тыс. пассажиров. До восьми станций метро курсируют бесплатные автобусы.

Анна Гречко