Шесть лет колонии дали строителю заборов из Ижевска за присвоение 1 млн рублей

Коммерсанта-строителя из Ижевска осудили за присвоение 1 млн руб. средств заказчиков, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Фигурант предлагал услуги по установке срубов и заборов. Для поиска клиентов он использовал площадку онлайн-объявлений. Испытывая потребность в деньгах, обвиняемый присвоил средства пяти заказчиков, выделенных ему на закупку материалов и проведение строительных работ. Несмотря на заключенные с ним договора, запланированные работы фигурант не выполнил.

За присвоение и растрату в крупном размере (ст. 160 УК РФ) предприниматель получил шесть лет колонии общего режима.