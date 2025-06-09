Перевалка в Усть-Донецком порту может достичь 2 млн тонн грузов в год

В Ростовской области АО «Усть-Донецкий порт» готово переваливать до 2 млн т грузов в год, однако сейчас загрузка не превышает 25%. Об этом сообщает пресс-служба администрации Усть-Донецкого района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Чтобы порт вышел на полную мощность, глава муниципалитета предложил использовать его территорию для размещения промышленного производства. В частности, здесь уже возводится судостроительный завод.

По данным ИАА «ПортНьюс», в 2024 года грузооборот Усть-Донецкого порта составил 276,7 тыс. т, что на 21,9% выше, чем годом ранее (227 тыс. т). При этом основное место в структуре грузооборота заняли строительные грузы, которых было перевалено 146 тыс. т.

Наталья Белоштейн