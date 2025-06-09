Прокуратура возбудила дело после смерти ребенка в ДТП в Верхнеуслонском районе

После смерти ребенка в ДТП в Верхнеуслонском районе Татарстана возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

ДТП произошло 8 июня на 767 км автодороги M7 Волга «Москва — Уфа». По данным прокуратуры, водитель автомобиля «Nissan» не выбрал безопасную дистанцию с впереди идущим грузовиком и врезался в него.

В результате ДТП погибла маленькая девочка, пассажирка легковой машины. Водителя и второго ребенка госпитализировали в больницу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход предварительного расследования находится на контроле прокуратуры.

Диана Соловьёва