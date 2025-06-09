Ставропольский край испытывает нехватку дворников, поваров и продавцов

Аналитики HeadHunter назвали дворников, поваров, продавцов, зоотехников и товароведов самыми дефицитными профессиями мая 2025 года в Ставропольском крае — индекс конкуренции в этих сферах составил менее двух резюме на вакансию при норме от 4 до 8. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

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Повара занимают второе место с показателем 1,2 резюме на позицию.

В список профессий с критической нехваткой кадров также вошли продавцы (1,3), зоотехники (1,6) и товароведы (1,9). Кроме того, работодатели испытывают трудности с поиском врачей, операторов контактного центра, мерчендайзеров, токарей, автослесарей и администраторов магазинов.

Особенно сложная ситуация сложилась в розничной торговле и медицине. В рознице на одну вакансию приходится всего 1,7 резюме, а в медицине — 3,5.

«Дефицит кадров в торговле наблюдается уже 5-6 лет, а в медицине не хватает почти всех специалистов»,— отмечает Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

Проблему усугубляют финансовые ограничения бизнеса, который не может продолжать повышать зарплаты. В 2025 году рост доходов замедлится, но выше инфляции он будет только у рабочих и производственных специальностей. Для массового персонала в торговле и сфере услуг повышение окладов едва ли превысит инфляцию.

Николай Аксенов