Мост на трассе Волгоград — Каменск закроют для грузовиков

С 11 июня на федеральной трассе Р-260 «Волгоград — Каменск — Луганск» ограничат движение транспорта через мост в Белокалитвинском районе Ростовской области. Из-за обнаруженных дефектов конструкции, проезд будет запрещен грузовикам весом свыше 15 тонн. Об этом сообщила пресс-служба Управления дорогами «Москва-Волгоград».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника, путепровод расположен на 286-м км магистрали возле пос. Шолоховский. В ходе планового обследования несущих конструкций, специалисты выявили повреждения в конструктивных элементах сооружения. Теперь состояние моста проверяют ежедневно.

«Идет разработка мер для обеспечения беспрепятственного проезда по участку данной автодороги»,— цитирует ведомство слова руководства Упрдора.

Рядом с объектом установят временные дорожные знаки и информационные щиты с указанием объездных маршрутов, поясняют в сообщении.

Валентина Любашенко