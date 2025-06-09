В Ярославле утвердили сроки индивидуального отбора в 10-е классы

В Ярославле проведение индивидуального отбора для профильного обучения при получении среднего общего образования стартует 1 июля. Приказ, утверждающий сроки отбора, подписал заместитель директора департамента образования мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С 1 по 11 июля включительно будет вестись прием заявлений об участии в индивидуальном отборе. 16 июля опубликуют рейтинг участников индивидуального отбора, в последующие два дня можно будет подать апелляции.

Прием заявлений о поступлении в 10 класс для профильного обучения по результатам индивидуального отбора пройдет с 21 по 23 июля.

В Ярославле определены пять общеобразовательных организаций, в которых допускается получение среднего общего образования в классах универсального профиля без проведения индивидуального отбора: МОУ СШ № 16, 47, 60, ОСШ № 94 и 96. Там прием заявлений стартует 28 июля.

Алла Чижова