В отношении волгоградского адвоката возбудили дело за аферы с чужой землей

В Волгоградской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в форме приобретения права на чужое имущество путем обмана в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении 63-летнего адвоката. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Согласно релизу, фигурант организовал схему незаконного посягательства на земельные участки сельхозназначения Быковского района. Он обращался к бывшим работникам сельскохозяйственных предприятий, которым на законных основаниях выдали земельные паи в общей долевой собственности, получал от них постановление о выделении участков и просил суд признать право собственности на эти паи.

В дальнейшем после получения судебных актов фигурант на основании доверенностей организовывал мероприятия по межеванию земли, выделении долей из участков, регистрации права собственности и их реализации. Противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Павел Фролов