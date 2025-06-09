В Марий Эл выявили картель на 964 млн рублей на торгах по строительству

На закупочных процедурах в Марий Эл, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах выявили картель на 964 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ФАС России.

Сообщается, что компании «Вавилон», «Экосервис», «Квадрат», «Виват», «Новэко» и «Фрегат» нарушили антимонопольное законодательство, заключив антиконкурентное соглашение для поддержания цен в 38 закупочных процедурах.

Закупки на работы по строительству, ремонту и содержанию инфраструктурных объектов проходили с 2017 по 2022 годы. Общая сумма контрактов составила почти 964 млн руб. Часть средств была выделена в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасность дорожного движения».

Если вина организаций подтвердится, то им грозят оборотные штрафы по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ.

Диана Соловьёва