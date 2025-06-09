Получившего взятку и напавшего на следователя самарского полицейского осудили условно

Безенчукский районный суд Самарской области огласил приговор бывшему инспектору ДПС Ивану Загуменову. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и насилии над силовиками (ч. 3 ст. 296; ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщают прокуратура и СКР.

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Экс-полицейский осужден условно на четыре года. Также ему назначен аналогичный испытательный срок.

В числе прочего три года Иван Загуменов не сможет занимать должности в правоохранительных органах. Также ему назначен штраф на сумму 150 тыс. рублей, у него конфискована сумма взятки в размере 30 тыс. руб. Он лишен звания «лейтенант полиции».

По версии следствия, в 2024 году в отношении бывшего инспектора ДПС возбудили уголовное дело о получении взятки в размере 30 тыс. руб. Деньги Ивану Загуменову передал гражданин за то, что в отношении нарушителя не был составлен административный протокол.

В октябре во время следственных действий в больнице обвиняемый атаковал расследовавшего дело сотрудника СКР и отвечавшего за сопровождение оперуполномоченного, а затем скрылся. Ивана Загуменова разыскали, и он признал свою вину.

Георгий Портнов