Мэрию Челябинска обязали ускорить расселение аварийного дома

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о расселении аварийного дома по улице Шаумяна, 96 в Челябинске «в разумный срок». Исполнение постановления проконтролируют, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Вопрос об уменьшении срока расселения жильцов аварийного дома подняла городская прокуратура после проверки совместно с главным управлением Государственной жилищной инспекции Челябинской области. Выяснилось, что здание физически износилось, его конструкции и основания неустойчивы, и жители из-за этого постоянно находятся в опасности. Ранее мэрия подписывала постановление, где срок расселения указывала до 2033 года. Надзорное ведомство посчитало, что власти должны «установить разумный срок» предоставления гражданам новых квартир, и подало иск к администрации о признании документа незаконным. Советский районный суд в январе подтвердил выводы прокуратуры. Мэрия не согласилась с решением суда и подала апелляцию. Однако облсуд не удовлетворил жалобу властей.

Виталина Ярховска