Экономика Ставрополя выросла на 18% за четыре месяца

Крупные и средние предприятия Ставрополя увеличили объем отгруженной продукции на 18,3% до 79,2 млрд руб. за январь-апрель 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Северо-Кавказстат.

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В структуре экономики промышленное производство занимает ведущие позиции — 36,3 млрд руб. или 45,9% от общего объема отгруженной продукции.

Наибольший рост продемонстрировали обрабатывающие производства — их выпуск достиг 27,8 млрд руб., увеличившись в 1,5 раза по сравнению с январем-апрелем 2024 года.

Сектор энергоснабжения показал результат в 6,8 млрд руб., прибавив 19% к показателям прошлого года. Водоснабжение и утилизация отходов выросли на 11,2% до 1,8 млрд руб.

В расчет вошли только крупные и средние организации города без учета субъектов малого бизнеса.

Николай Аксенов