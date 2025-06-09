В Советском районе Челябинска отключат воду в 110 жилых домах

В Челябинске в Советском районе 10 июня отключат воду более чем в 110 многоквартирных домах, 36 социальных учреждениях и 26 административных зданиях для планового ремонта на водоводе, сообщает пресс-служба МУП «ПОВВ».

Под ограничения попадают жилые дома на улицах Блюхера, Воровского, Доватора, Омская, Разина, Сулимова, Тарасова, Техникумовская, Шаумяна и Яблочкина. На этих же улицах и на улице Елькина отключат воду в административных зданиях. Среди соцучреждений без воды останутся дерматовенерологическое отделение областного кожно-венерологического диспансера №3 и сам диспансер, стационар «РЖД-Медицины», городская клиническая больница №1, ОАО «Хлебпром», школы №15, №17, офис МУП «ПОВВ» и другие. Кроме того, ограничения распространяются на частные дома на улицах Блюхера, Доватора, Лазо, Сулимова и Учебная. Ожидается пониженное давление в трубах зданий в районе проспекта Ленина, улиц Российская, Овчинникова, Курчатова и Воровского. Планируется, что работы пройдут с 9:00 до 19:00.

Виталина Ярховска