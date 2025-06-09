В Краснодаре за 37 млн рублей отреставрируют Армянское церковное попечительство

На реставрацию объекта культурного наследия регионального значения — здания Армянского церковно-приходского попечительства в Краснодаре — будет направлено 36,9 млн руб. Информация о соответствующем конкурсе размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, подрядчика работ планируется определить 26 июня 2025 года. Ему предстоит провести восстановление фасадов ограды, а также воспроизвести кованные ворота, оснащенные автоматическим механизмом открывания.

Кроме того, в рамках реставрации предусмотрено изготовление и установка декоративных элементов на ставнях, дверях, решетках, калитках и других архитектурных деталях. Работы должны быть завершены в срок до 17 декабря текущего года. Заказчиком выступает муниципальное общеобразовательное учреждение — средняя школа №8 имени Геннадия Игнатова, которая в настоящее время занимает здание памятника архитектуры.

Историческое строение было возведено в 1913 году по проекту архитектора Николая Козо-Полянского. Первоначально оно принадлежало Армяно-Григорианскому церковному обществу и сдавалось в аренду женской гимназии. С 1930-х годов в нем размещается общеобразовательное учреждение.

Вячеслав Рыжков