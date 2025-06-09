Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 российских банков по объемам ипотечного кредитования по итогам первых 4 месяцев 2025 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего с января по апрель Уралсиб выдал кредитов на сумму 13,2 млрд рублей.



Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

По общему объему выдач ипотечных кредитов Банк Уралсиб занимает 9-е место в рейтинге, по объему кредитования на покупку жилья в новостройках – 10-е место, по объему кредитования в рамках льготной программы «Семейная ипотека» – 10-е место.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июня 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1350 банкоматов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»