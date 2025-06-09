В Чувашии в ДТП с электросамокатом и мопедом пострадали трое детей

В селе Шыгырдан Батыревского округа Чувашии в результате ДТП с мопедом и самокатом пострадали трое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ республики.

ДТП произошло вечером 7 июня рядом с домом № 42 на ул. Ленина. По предварительной информации, 14-летний подросток за рулем мопеда Samax Sport перевозил своего сверстника и врезался в электросамокат. Им управлял 12-летний ребенок. На самокате также был 10-летний мальчик. Самокат двигался по обочине слева по ходу движения мопеда.

В результате ДТП травмы получили пассажир мопеда и оба ребенка на электросамокате. Трех несовершеннолетних госпитализировали в Батыревскую центральную районную больницу с различными травмами. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Диана Соловьёва