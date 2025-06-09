ФСБ в 2024 году пресекла поставку авиакомплектующих для Украины на 1 млрд рублей

Федеральная служба безопасности в 2024 году несколько раз предотвратила попытки поставок авиационных комплектующих из России на Украину, что позволило избежать ущерба более чем на 1 млрд рублей. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ в видеокомментарии, распространенном Центром общественных связей службы.

Сотрудник ФСБ отметил, что противники все чаще используют территории соседних с Россией государств и экономических партнеров.

В 2024 году, по его словам, служба пресекла деятельность международных преступных групп, в состав которых входили граждане Украины и нескольких западных стран. Эти группы занимались незаконными поставками авиационных комплектующих для украинской стороны, сказал сотрудник спецслужбы.