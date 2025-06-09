Бюджет Ставропольского края увеличат на 7,5 млрд рублей

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров утвердил поправки в региональный бюджет на 2025 год, предусматривающие увеличение доходов казны на 7,5 млрд руб. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основная часть дополнительных средств будет направлена на выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей, льготное лекарственное обеспечение, социальную помощь и работу социальных учреждений.

Также планируется пополнить краевой резервный фонд для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и помощи людям.

Часть финансов выделят на завершение строительства поликлиники на улице Севрюкова в Михайловске, которую планируют закончить в 2025 году. Средства также направят на возведение школы на 1550 мест на улице Андрея Голуба в Ставрополе — ее сдача намечена на 2027 год.

Дополнительное финансирование получат аграрии региона и дорожное строительство.

Принятый документ направлен в краевую Думу для рассмотрения. После принятия власти готовы немедленно начать работу с обновленным бюджетом.

Николай Аксенов