В Ярославле приостановлена работа трех маршрутов электротранспорта

В Ярославле временно не работают трамвайный маршрут №6к и троллейбусные маршруты № 7 и 8. Как пояснили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, в ходе строительства спорткомплекса около перекрестка Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой был поврежден кабель контактной сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Специалисты АО "ЯрГЭТ" уже выявили место повреждения и работают над его устранением»,— добавили в министерстве.

В настоящее время трамваи №5к и 7к частично едут до разворотного кольца у Ярославского моторного завода, трамвай №1 — работает в штатном режиме.

Алла Чижова