Реабилитационный приют на 141 место откроют в Новочеркасске

Реабилитационный приют для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, откроется в Новочеркасске в октябре 2025 года. Об этом сообщили «Ведомости-Юг» со ссылкой на и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Марину Мишенину.

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«Застройщиком завершаются основные строительно-монтажные работы, а также благоустройство и озеленение прилегающей территории»,— заявила госпожа Мишенина.

Проект включает возведение нового корпуса паллиативного отделения площадью 2,2 тыс. кв. м на 92 места. Параллельно идет реконструкция действующего здания профилактория в многофункциональный приют площадью 1,5 тыс. кв. м на 49 человек, приводятся в сообщении слова и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства.

«Учреждение будет принимать не только жителей Новочеркасска, но и всех нуждающихся в пределах области. Единственное обязательное требование для размещения — наличие действующей флюорографии»,— объяснила Марина Мишенина.

По информации источника, застройщиком и инвестором выступает АО «Глория Джинс» — производитель одежды из Ростовской области. Проект реализуется на земельном участке, переданном в аренду ООО «Корпорация Глория Джинс». Сумма инвестиций не раскрывается.

Валентина Любашенко