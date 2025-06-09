В Казани крупный пожар произошел на складе лакокрасочных материалов

В Кировском районе Казани произошел крупный пожар, в небе со стороны Кировского района заметили большой столб дыма. Об этом сообщил корреспондент «Ъ—Волга-Урал».

Как рассказали изданию в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, пожар произошел в поселке Юдино. На открытой территории склада лакокрасочных материалов загорелся растворитель. Пожарные подразделения работают на тушение пожара и защиту соседних строений.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов Казани пострадавших в пожаре нет.

UPD: в пресс-службе МЧС России рассказали, что возгорание в Юдино было ликвидировано. Огонь охватил 500 квадратных метров. В тушении участвовали более 60 специалистов и 24 единицы техники.

Диана Соловьёва