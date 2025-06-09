Челябинская спортсменка завоевала золото на Кубке мира по самбо

В Ереване с 7 по 8 июня прошел первый в 2025 году Кубок мира по самбо. Среди женщин в весовой категории 72 кг победительницей стала челябинская спортсменка Таисия Киреева, сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области.

Соперницами Таисии Киреевой в трех поединках стали Нино Одзелашвили, Полина Грамотнева и Анастасия Филиппович. Спортсменки заняли четвертое, третье и второе места соответственно.

Кроме того, бронзу завоевал челябинский самбист Аслан Курбанов в соревнованиях среди мужчин в весовой категории 88 кг.

Ольга Воробьева