В Челябинске за сутки произошло 30 возгораний тополиного пуха

Только за 8 июня в Челябинской области ликвидировали 36 возгораний тополиного пуха. В том числе 30 пожаров произошли в региональном центре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Каждый случай возгорания тополиного пуха создает серьезную угрозу автотранспорту, зданиям и сооружениям, отмечают в МЧС. Так, ранним утром 8 июня произошел пожар на улице Отрадная. Огонь перекинулся на здание автосервиса, началось тление кровли. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

МЧС призывает не поджигать тополиный пух, не кидать в него окурки, пресекать игры детей с огнем, соблюдать осторожность при сварочных работах на улице.

В Челябинске для борьбы с тополиным пухом проливают дороги.