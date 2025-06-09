В Ростове потратят 15 млн рублей на озеленение улиц

Администрация Ростова в 2025 году запланировала масштабное озеленение. В парках и скверах города высадят более млн летних цветов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

По информации источника, озеленение начнут с двух районов Ростова-на-Дону — 100 тыс. цветов за 15 млн руб. украсят парки и скверы в Октябрьском и Железнодорожном районах города. Так, в Октябрьском районе на улицах появятся около 75 тыс. цветов за 9,5 млн руб. В Железнодорожном районе высадят более 45 тыс. растений за 4,7 млн руб.

Подрядчик должен высадить как обычные зеленые однолетние растения, так и цветы. В этом году жители не увидят привычные тюльпаны. На улицах расцветут композиции из львиного зева, петунии, бальзамина, бархатцев и других цветов, пояснили в пресс-службе.

Напомним, в 2024 году на благоустройство города выделили 128 млн руб. За этот период высадили почти миллион однолетних цветов, 19,8 тыс. многолетников, 29 тыс. кустарников и около двух млн тюльпанов.

Валентина Любашенко