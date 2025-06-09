Суд обязал НПО «Крелит» возместить ущерб почвам на 2,57 млн в Волгограде

Суды нескольких инстанций поддержали позицию Росприроднадзора и обязали ООО «НПО "Крелит "» возместить причиненный почвам в Волгограде ущерб на 2,57 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

В ходе проверки надзорное ведомство выявило незаконное размещение отходов на участке в Волгограде, арендуемом указанной организацией. Речь идет о строительных отходах IV-V классов опасности на 44 кв. м.

По итогам лабораторных исследований стало известно о превышениях в почве по загрязняющим веществам, включая нитрат-ион. ООО «НПО "Крелит "» проигнорировало требование Росприроднадзора о добровольном возмещении ущерба на 2,57 млн руб., после чего надзорное ведомство обратилось в суд.

Павел Фролов