5-летний ребенок спалил баню и надворные постройки в Удмуртии

5-летний ребенок спалил баню и надворные постройки в деревне Старые Кены в Завьяловском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

«5-летний мальчик был в гостях у бабушки и нашел в бане спички, после чего поджег матрас. Когда все разгорелось он испугался, забежал домой, включил телевизор и начал смотреть мультики»,— сказал дознаватель ведомства Степан Станиславский.

Возгорание заметила 17-летняя тетя ребенка, она забрала мальчика и отвязала собак, после чего попросила соседей вызвать пожарных. Площадь пожара составила 35 кв. м. Помимо бани огонь уничтожил сени и курятник, пострадала стена дома.