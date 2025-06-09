«Лесной маньяк» из Самарской области вступил в ряды ВСУ

Дмитрий Ворошилов, судимый за убийства людей в Самарской области, вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 1990-е годы Дмитрий Ворошилов работал в одной из исправительных колоний в Самарской области. Его осудили за массовое убийство людей в регионе. «Лесной маньяк» расправлялся с парами, приезжавшими на «Дорогу любви» недалеко от поселка Управленческий.

После освобождения в 2012 году Дмитрий Ворошилов уехал на территорию нынешней ЛНР, тогда — Луганской области Украины. Позже он переехал в Днепропетровскую область и вступил в ряды ВСУ.

Евгений Чернов