Часть Ставрополя останется без света из-за плановых работ

Жителей краевой столицы предупредили о плановом отключении электроэнергии 9 июня с 9 до 17 часов на 10 улицах города в связи с профилактическими работами. Об этом сообщает ПАО «Ставропольэнергосбыт».

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Энергетики проведут комплекс технических мероприятий: монтаж приборов учета, ошиновку кабелей, замену изоляторов и перенос проводов.

Без электричества останутся дома на следующих улицах: переулок Астраханский (дома 17-45, 22-62), переулок Сальский (дома 5, 7, 24), улица Лопатина (дома 45-103, 48-110), переулок Моздокский (дома 4-12), проспект Котовского (дома 1-21, 4-18), проспект Ровный (дома 3-15, 6-16), проспект Угловой (дома 1-9, 2-26), улица Народная (дома 26, 45, 74), улица Островского (дома 51, 67), улица Лазо (дома 1-7, 2-20).

Николай Аксенов