В центре Ярославля законсервировали руины колокололитейного завода

В Ярославле законсервировали памятник архитектуры «Корпус подворья завода Оловянишникова», благодаря вмешательству судебных приставов. Об этом сообщили в УФССП по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Ярославской области Фото: УФССП по Ярославской области

Объект культурного наследия был построен в XVII веке. Здесь отливали известные на всю Россию колокола. Сейчас завод находится в руинированном состоянии. Суд удовлетворил иск надзорного органа и обязал собственника провести консервационные работы. Документ был передан в отделы судебных приставов по Кировскому и Ленинскому районам.

Для выполнения решения суда пришлось применять принудительные меры. Судебный пристав вынес постановление о взыскании сбора в 50 тыс. рублей и неоднократно привлекал собственника к административной ответственности. Также было вручено предупреждение о возможной уголовной ответственности. В итоге, благодаря этим мерам, здание было законсервировано, и судебный пристав зафиксировал исполнение решения суда.

Антон Голицын