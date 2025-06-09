Передвижной медкомплекс выявил онкологию у 90 человек

Специалисты передвижного медицинского комплекса «Поезд здоровья» проконсультировали почти 15 тыс. жителей Ростовской области, включая 1,3 тыс. детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В отдаленные районы выезжают узкопрофильные врачи: кардиолог, нефролог, офтальмолог, эндокринолог. Местные жители могут получить консультации, сдать анализы, пройти обследования и при необходимости получить направление на терапию в крупные областные больницы, уточняют в сообщении.

По информации источника, за период работы выездных медбригад 28 человек получили направления на госпитализацию в Ростовскую областную клиническую больницу. Свыше 400 детей направили на дообследование в областную детскую клиническую больницу. У 90 человек выявили подозрение на злокачественные новообразования, провели 52 биопсии. Всех пациентов направили в центры амбулаторной онкологической помощи для дообследования.

Передвижной медицинский комплекс работает в рамках губернаторского проекта «Медицина на Дону».

Валентина Любашенко