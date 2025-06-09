Двух саратовцев будут судить по делу о служебном подлоге и мошенничестве

Аркадакский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело о служебном подлоге (ч. 4 ст. 33 УК РФ, ч. 2 ст. 292 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) на сумму свыше 750 тыс. руб. в отношении двух местных жителей в возрасте 41 и 46 лет. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, техник угрозами заставила начальника фирмы фиктивно трудоустроить своего сына на должность электромонтера. С использованием подложных данных в табелях учета рабочего времени мужчине начисляли зарплату, которую женщина присваивала себе.

В период с 1 октября 2020 года по 29 января 2024 года фигурантка похитила свыше 750 тыс. руб. Саратовцы признали свою вину и возместили причиненный ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов