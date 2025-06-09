Из-за пожаров в лесах Енисейского района ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на территории Енисейского и Нижне-Енисейского лесничеств в Енисейском районе Красноярского края. Причиной стал масштаб лесных пожаров, говорится в сообщении районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Жителей и гостей Енисейского района просят соблюдать осторожность, не посещать леса и соблюдать правила пожарной безопасности»,— говорится в сообщении. По данным районных властей, в настоящее время на территории муниципалитета действуют два лесных пожара общей площадью 1,76 тыс. га.

По данным Лесопожарного центра региона, к утру 9 июня в крае действовали в общей сложности пять лесных пожаров. Их тушением занимаются 152 человека и четыре единицы техники.

Валерий Лавский