«Россети Тюмень» направили 8 млн на повышение надежности электроснабжения Ватьеганского месторождения

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «Фотон» в ХМАО-Югре. Объект питает одно из крупнейших месторождений Западной Сибири – Ватьеганское, которое разрабатывает компания ЛУКОЙЛ. На проведение работа энергетики направили порядка 8 млн рублей.



Для подготовки подстанции к осенне-зимнему периоду специалисты провели техобслуживание основного и вспомогательного оборудования, в том числе силового трансформатора. Энергетики отремонтировали привод устройства регулирования напряжения под нагрузкой и радиаторы, заменили высоковольтные вводы 110 кВ, газовое и струйное реле. Также сотрудники «Россети Тюмень» проверили системы охлаждения и отобрали пробы трансформаторного масла для анализа его диэлектрических свойств. Технические мероприятия завершились успешными высоковольтными испытаниями.

Выполненные работы повысили надежность электроснабжения Ватьеганского месторождения, балансовые запасы которого составляют почти 1,5 млрд баррелей нефти.

АО «Россети Тюмень»