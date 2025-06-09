В Кисловодске откроют купальный сезон водным фестивалем

В Кисловодске 14-15 июня на территории Старого озера состоится Второй фестиваль воды, который откроет купальный сезон в городе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Кисловодска Фото: администрация Кисловодска

«Сделали такой фестиваль доброй традицией для нашего города, объединяющей и жителей, и гостей Кисловодска»,— отметил глава администрации.

Двухдневный праздник пройдет на всей прибрежной территории Старого озера. Организаторы подготовили разнообразную программу для посетителей всех возрастов.

В дневное время участников ждут утренняя рыбалка, детские развлечения, пенная вечеринка, различные конкурсы и интерактивные активности. Также запланированы спортивные чемпионаты и соревнования на воде, выступления городских творческих коллективов и флайборд-шоу.

Вечерняя программа включает концерты кавер-групп, диджей-сеты с морскими композициями и ночное представление водной техники. Завершится мероприятие световым 3D-мэппинг шоу «Живая вода», где видеоэффекты будут транслироваться на водно-веерных экранах, установленных на поверхности озера.

Николай Аксенов