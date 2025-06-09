В Ярославле не смогли продать бывшую поликлинику

В Ярославле торги по продаже здания бывшей поликлиники на Московском проспекте признаны несостоявшимися. Соответствующий протокол размещен на площадке «Российского аукционного дома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Российский аукционный дом Фото: Российский аукционный дом

«Признать аукцион несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок»,— говорится в протоколе.

Напомним, что объект находится в аварийном состоянии, с 2023 года законсервирован. Торги по его продаже объявили еще 13 февраля 2025 года, после чего дата проведения торгов неоднократно переносилась.

Комплекс, в который входят основное здание, корпус флюорографии, гараж, хозпостройка и земельный участок, продавали за 96 млн руб. Власти считают, что объект можно использовать для туристического бизнеса. Само здание бывшей поликлиники является объектом культурного наследия «Здание детского Николаевского приюта».

Алла Чижова