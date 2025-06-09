За ночь над Черноземьем уничтожили 32 БПЛА

В течение ночи дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией 49 беспилотников, в том числе 32 над Черноземьем. 13 дронов сбили над Курской областью, по девять — над Воронежской и Орловской, один — над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также, по данным оборонного ведомства, с 22:00 8 июня до 00:00 9 июня над Воронежской областью уничтожили 17 БПЛА, над Белгородской — семь.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что 25 дронов сбили в восьми муниципалитетах региона. Никто не пострадал. Однако в городском округе на востоке области из-за падения фрагментов БПЛА загорелись лес и сухая трава. Пожар уже ликвидировали. Кроме того, в том же муниципалитете обломки беспилотников повредили газопровод низкого давления, из-за чего без ресурса остаются 22 абонента. В одном частном доме пострадали крыша, стена и карниз, разбито стекло легковушки. С 21:58 8 июня до 7:10 9 июня в регионе действовала опасность удара дронов.

Глава Орловской области Андрей Клычков подтвердил уничтожение девяти БПЛА. По его словам, раненых и повреждений нет.

Курские и белгородские власти отдельно не прокомментировали атаки. В первом регионе с полуночи трижды вводилась и отменялась ракетная опасность. Во втором с 21:48 8 июня до 6:05 9 июня действовала опасность удара беспилотников.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Алина Морозова