«Третий раунд так или иначе состоится»

Переговоры должны продолжаться. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о важности прямых контактов России и Украины для урегулирования конфликта. Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что диалог не будет остановлен. Между тем запланированный обмен пленными и телами погибших не состоялся. Москва и Киев традиционно обвиняют друг друга. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что третий раунд состоится, несмотря на ухудшение внешнего фона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Владимир Зеленский достаточно резко ответил Дональду Трампу на утверждения о «детях, дерущихся в парке». Президент США сравнил с ними Россию и Украину, мол, нужно дать им подраться какое-то время и лишь потом разнять. К слову, в Москве также не согласились с подобной формулировкой. Стоит обратить внимание и на другую фразу Зеленского о том, что дальнейшие переговоры с Россией не имеют смысла, так как ничего не решают. Здесь можно не согласиться: решаются хотя бы гуманитарные вопросы, и это не так уж мало. Как бы то ни было, формально диалог продолжается, из него никто не выходил, несмотря на дальнейшее повышение ставок и уровень взаимного ожесточения.

Говорили даже, что будет новый раунд в конце июня. Впрочем, очень похоже, что Трамп этой фразой про парк дал понять, что намерен или взять паузу, или постепенно уйти в сторону, отказавшись от роли посредника по причине невозможности нащупать хоть какой-то компромисс. Между тем уже совсем скоро, 15 июня, в канадской провинции Альберта открывается саммит G7. Зеленский планирует там быть и встретиться с главой Белого дома. Соответствующая договоренность якобы достигнута в ходе визита в США украинской делегации во главе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком. Несмотря на неприязнь, оба лидера наладили контакты и спокойно общаются друг с другом.

Собственно, главное не это, а то, что Трамп на заседании элитного клуба, если он, конечно, туда поедет, будет в абсолютном меньшинстве. Европа, Канада и примкнувшая к ним Япония не разделяют нынешние американские подходы в отношении Украины. Следом, в конце месяца, пройдет саммит НАТО. Зеленский там также собирается присутствовать в том или ином качестве. Речь там тоже пойдет про Украину и Россию как главную угрозу для западного блока. Трамп, со своей стороны, не может просто проигнорировать доводы союзников. Хотя бы потому, что нельзя за день разрушить то, что создавалось десятилетиями. Это чревато очень серьезными последствиями как для нынешнего лидера, так и для самой Америки.

Но вернемся к переговорам, если их все-таки продолжать, то желательно не тянуть, а добиться хоть какого-то прогресса в ближайшее время, до проведения всех вышеуказанных мероприятий. Тогда Трампу будет что предъявить коллегам по G7 в качестве достижений. Если же нет, тогда не совсем понятно, как быть дальше. Вечно так продолжаться не может. Тем более что Конгресс пришел в движение и также требует от президента четче обозначить позицию. Кремль, со своей стороны, дает понять, что будет и впредь действовать решительно, и никакие угрозы санкциями его не волнуют.

Тем не менее на сегодня кажется, что третий раунд так или иначе состоится. Интрига в том, будет ли он последним или нет.

Гадать нет смысла. Ждем инициатив от канцлера Германии. Как никак на сцене появился новый амбициозный политик с претензией на лидерство. Хотя поводов для оптимизма, по обыкновению, немного.

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Дмитрий Дризе