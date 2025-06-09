В Астрахани проведут проверку о нарушении прав инвалидов на доступную среду

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести процессуальную проверку по сведениям о нарушении прав инвалидов-колясочников на доступную среду в Астрахани. Об этом сообщает инфоцентр.

По информации соцсети, жители Астрахани собираются обратиться к господину Бастрыкину по вопросу несогласия со строительством заведения общепита на ул. Кубанская. По проектной документации объект возводят около жилых домов на участке тротуара, из-за чего его ширина значительно уменьшится.

Отмечается, что инвалиды-колясочники не смогут свободно передвигаться по улице. Граждане обращались в компетентные органы, но безрезультатно.

По поручению главы СКР и.о. руководителя астраханского следственного управления Владимиру Смирнову предстоит также доложить о результатах проверки. Центральный аппарат ведомства контролирует исполнение поручения.

Павел Фролов