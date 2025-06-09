«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Цифра брокер»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Цифра брокер» на уровне ruВВВ, сохранив прогноз по рейтингу на уровне «стабильный».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой ООО «Цифра брокер» Фото: Предоставлено пресс-службой ООО «Цифра брокер»

Как отметили эксперты агентства, рейтинг брокера обусловлен высокими рыночными и конкурентными позициями, консервативной оценкой качества активов при низких валютных рисках, комфортной структурой пассивов при высоких рисках ликвидности, сильной позицией по капиталу и достаточно высоким уровнем операционной эффективности, адекватной оценкой уровня организации корпоративного управления и бизнес-процессов.

Агентство позитивно оценило большое число клиентов компании на брокерском и депозитарном обслуживании и высокую диверсификацию клиентской базы. Также эксперты агентства отметили сильную позицию по капиталу и достаточно высокий уровень операционной эффективности «Цифра брокер». Высоко оценило рейтинговое агентство и качество системы управления рисками, в том числе ее регламентацию, отдельно отметив позитивное влияние на рейтинг высокую степень информационной прозрачности брокера.

ООО «Цифра брокер» является профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеет лицензии на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, а также осуществляет инвестиционное консультирование. По данным отчетности по ОСБУ на 31.12.2024, размер активов компании составил 58,7 млрд рублей, капитала – 12,0 млрд рублей.

ООО «Цифра брокер»