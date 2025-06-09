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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Цифра брокер»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Цифра брокер» на уровне ruВВВ, сохранив прогноз по рейтингу на уровне «стабильный».

Фото: Предоставлено пресс-службой ООО «Цифра брокер»

Фото: Предоставлено пресс-службой ООО «Цифра брокер»

Как отметили эксперты агентства, рейтинг брокера обусловлен высокими рыночными и конкурентными позициями, консервативной оценкой качества активов при низких валютных рисках, комфортной структурой пассивов при высоких рисках ликвидности, сильной позицией по капиталу и достаточно высоким уровнем операционной эффективности, адекватной оценкой уровня организации корпоративного управления и бизнес-процессов.

Агентство позитивно оценило большое число клиентов компании на брокерском и депозитарном обслуживании и высокую диверсификацию клиентской базы. Также эксперты агентства отметили сильную позицию по капиталу и достаточно высокий уровень операционной эффективности «Цифра брокер». Высоко оценило рейтинговое агентство и качество системы управления рисками, в том числе ее регламентацию, отдельно отметив позитивное влияние на рейтинг высокую степень информационной прозрачности брокера.

ООО «Цифра брокер» является профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеет лицензии на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, а также осуществляет инвестиционное консультирование. По данным отчетности по ОСБУ на 31.12.2024, размер активов компании составил 58,7 млрд рублей, капитала – 12,0 млрд рублей.

ООО «Цифра брокер»

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