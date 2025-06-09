Сочи вошел в топ направлений для летнего отдыха компаниями

Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для летнего отдыха компаниями. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 10% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,3 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для летнего отдыха компаниями занял Санкт-Петербург, который собрал 11% летних бронирований компаниями. В культурной столице России путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 7,6 тыс. руб.

Третье место в рейтинге популярных направлений для летнего отдыха компаниями заняла Ялта. Крымский курорт собрал 5% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 6,7 тыс. руб.

В топ популярных направлений для летнего отдыха компаниями также попал еще один город Краснодарского края. Геленджик занял шестое место. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,8 тыс. руб.

Мария Удовик