На Алтае частично обрушился угол жилого дома

В городе Алейске Алтайского края частично обрушилась угловая часть жилого многоквартирного дома. Никто не пострадал, сообщило региональное МЧС.

ЧП случилось ночью 9 июня на ул. Сердюка, 156. Обрушение произошло на уровне нежилых помещений обоих этажей при проведении ремонта, а также в результате подмыва фундамента.

В МЧС уточнили, что дом разрушен частично, но угрозы дальнейшего обрушения нет. Городская администрация переселяет жильцов в пункт временного размещения. Сколько человек там разместят, не сказано.