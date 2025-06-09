В Алтайском крае оценивают последствия сильного ветра с осадками

В минувшие выходные в Барнауле выпало 49,7 мм осадков. Это почти их месячная норма, сообщил официальный сайт столицы Алтайского края.

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По данным городской администрации, непогода привела к отключению электроэнергии в четырех поселках и на трех улицах. Кроме того, зафиксированы случаи подтопления участков дорог, подвалов жилых домов и административных зданий. «Из-за скопления дождевой воды было ограничено движение на нескольких участках дорог. На данный момент все дороги находятся в проезжем состоянии»,— отметили в мэрии.

Последствия стихии ощутили и ряд других муниципалитетов края. Как сообщил губернатор Виктор Томенко, в Алейске обильные осадки привели к разрушениям части двухэтажного 16-квартирного дома, жителей которого разместили в спортивной школе. «Обрушение произошло на уровне нежилых помещений обоих этажей. Дом разрушен частично»,— уточнили в главном управлении МЧС по Алтайскому краю.

В райцентре Волчиха ветер частично снес крышу магазина. Пострадала девочка, которую госпитализировали.

Валерий Лавский