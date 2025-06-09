Главе стройфирмы дали срок за хищения при подготовке Универсиады в Красноярске

Суд Красноярска рассмотрел уголовное дело о масштабных хищениях при подготовке зимней Универсиады 2019 года. Владельца фирмы «Экспострой» признали виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), причинении имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ), отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ) и приговорили к шести годам колонии общего режима, рассказали в прокуратуре. После приговора предпринимателя взяли под стражу в зале суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, ООО «Экспострой» выступало исполнителем двух муниципальных контрактов регионального Фонда капремонта и приводила в порядок фасады 29 многоэтажных домов перед зимней Универсиадой 2019 года.

«Руководство организации экономило на профессиональных кадрах и качественных материалах, игнорировало технологии укладки штукатурки и температурные условия. Толщина слоя была сокращена, старое покрытие не удалялось перед новой отделкой, антивандальные материалы также отсутствовали. Как следствие, спустя короткое время фасады начали трескаться, цели контракта оказались невыполненными»,— сообщили в краевой прокуратуре.

С предъявленными обвинениями бизнесмен не согласился и заявил о высоком качестве проделанных работ.

Илья Николаев