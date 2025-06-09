В Новороссийске пройдут военные учения с артиллерийскими стрельбами 9 июня

Сегодня, 9 июня, в акватории морского порта Новороссийска запланировано проведение учений. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В период с 11:00 до 13:00, а также с 21:00 до 23:00 дежурные силы Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) проведут учения по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. С молов Военной гавани будут выполнены практические стрельбы. Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие.

При проведении стрельб запрещается плавание маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации. К ним относятся прогулочные и спортивные парусные суда, надувные и спортивные плавсредства, включая гидроциклы, виндсерфинг, сапборд, а также любые виды подводных работ и водолазные спуски.

Алена Воробьева