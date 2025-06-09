В Челябинске осудили контрактника, угрожавшего ножом полицейским

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту, угрожавшему насилием представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что в августе 2024 года на автовокзале сотрудники МВД обнаружили пьяного военнослужащего. Они потребовали от него пройти в отдел, на что контрактник вынул из сумки нож и сделал несколько шагов в сторону полицейских. Правоохранители же достали табельное оружие, после чего военнослужащий убрал нож и лег на землю.

Контрактник признал вину в содеянном. При вынесении приговора суд учел, что фигурант уже имеет непогашенную судимость.

Ольга Воробьева