ООО, связанные с оператором Кунгурской пещеры, отменили сокращение персонала

ООО «Сталагмит» и ООО «ГТК» выполнили предписания государственной инспекции труда в Пермском крае и отменили приказы о сокращении численности работников. Как сообщает инспекция, уведомления сотрудников о предстоящем увольнении по сокращению штата признаны недействительными. «Таким образом, 76 сотрудников ООО “Сталагмит” и 12 сотрудников ООО “ГТК” продолжать работать в указанных организациях»,— говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера» Фото: ВК «Кунгурская ледяная пещера»

ООО «Сталагмит» управляет одноименной гостиницей, расположенной рядом с Кунгурской ледяной пещерой. Владельцем компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», является Сергей Смирнов. Он же до апреля 2022 года контролировал ООО «ГТК», которое занимается продажей сувениров. Сейчас общество принадлежит Светлане Ожгибесовой. Господин Смирнов — владелец ООО «Сталагмит-Экскурс», которое в мае этого года после решения комиссии Роснедр лишилось лицензии на использование Кунгурской ледяной пещеры для проведения экскурсий. После этого сотрудники связанных с ним компаний получили уведомления о сокращении численности персонала.

«Специалист по кадрам ООО “Сталагмит» и ООО “ГТК” привлечена к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности юридических и должностных лиц, допустивших нарушения обязательных требований трудового законодательства»,— сообщила заместитель руководителя государственной инспекции труда в Пермском крае Ирина Зройчикова.