В Ростове менеджеру по маркетингу в IT-сфере готовы платить до 235 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону менеджеру по маркетингу в IT-сфере с трехлетним опытом работы и знанием английского языка готовы платить до 235 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным аналитиков, самая низкая зарплата для менеджеров по маркетингу в донской столице составляет 45-55 тыс. руб. Её платят специалистам со знанием Excel, навыками анализа, неполным высшим образованием в сфере маркетинга, экономики или менеджмента.

На зарплату в 55-80 тыс. руб. может рассчитывать соискатель с опытом работы от одного года, разбирающийся в специфике IT-рынка. Приветствуется умение разрабатывать и проводить маркетинговые мероприятия.

Претендент с двухлетним опытом работы с умением вести переговоры на английском языке и высшим профильным образованием может зарабатывать в Ростове-на-Дону 80-105 тыс. руб.

Портрет среднестатистического ростовского соискателя выглядит так: женщина (в 64% резюме) в возрасте 38 лет, в 87% — с высшим образованием, проработавшая на последнем месте пять с половиной лет. 27% соискателей на соответствующую вакансию готовы к переезду, отметили аналитики.

Наталья Белоштейн