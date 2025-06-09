В Перми за год на 14% сократилось число магазинов канцтоваров

В Перми насчитывается 110 магазинов канцтоваров – это на 14% меньше, чем год назад, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные «Яндекс Карты». В электронном сервисе подсчитали динамику численности магазинов канцтоваров в крупнейших городах страны. Среди игроков пермского рынка, по сведениям «Яндекс Карты», сетевые отделы «Комус», «Циркуль», «ЛистОк!» «Читай-город», «Офисмаг», «Открытый мир», «Канцлеръ» и другие, а также единичные торговые точки «В кадре», Homof и прочие.

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За минувший год в России в целом количество магазинов канцтоваров уменьшилось на 5% - до 11 762 отделов. Из 16 городов-миллионников тренд на падение рынка затронул 15 городов, кроме Уфы, где число таких точек сохранилось на прежнем уровне 2024 года (75 отделов). Сильнее всего количество магазинов канцтоваров уменьшилось в Омске – сразу на 26% (до 160 ед.) и Ростове-на-Дону – на 24% (до 107 ед.).

Сейчас канцтовары активно продаются на маркетплейсах, что тоже ожидаемо влияет на сокращение числа специализированных офлайн-магазинов, подтверждает глава совета директоров сети специализированных гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко отмечает, что преимущество маркетплейсов связано с бесплатной для покупателей доставкой, которая покрывается за счет комиссии. Но это лишает покупателя возможности приобрести что-то в срочном порядке, подчеркивает Борис Кац. В течение нескольких лет, считает эксперт, количество магазинов по продаже канцтоваров может сократиться еще на треть.