Глава СКР поручил возбудить дело о нарушении прав жильцов дома в Волгограде

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов возбудит уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов ветхого дома в Волгограде. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, передает инфоцентр.

Также Василию Семенову предстоит доложить о результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения главы СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее жительница Волгограда в обращении к господину Бастрыкину рассказала о ненадлежащем обслуживании многоквартирного девятиэтажного дома по ул. Сологубова. С ее слов, здание построено в 1984 году, там изношены коммуникации, протекает кровля, затоплен подвал с бомбоубежищем, в стенах появились трещины.

Автор обращения отметила, что с августа минувшего года в доме не работает лифтовое оборудование, которое специалисты установили в рамках капремонта 1,5 года назад. Граждане неоднократно обращались в управляющую организацию, но безрезультатно.

Павел Фролов