В мэрии Тольятти назначена главная по кадрам

Ольга Миневалиева заняла пост руководителя управления муниципальной службы и кадровой политики администрации Тольятти. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил глава города Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

О чиновнице известно, что она родилась в 1983 году в городе Дудинка Красноярского края. Ольга Миневалиева окончила Самарский государственный университет по специальностям «Государственное и муниципальное управление» (2005) и «Юриспруденция» (2010).

В 2005 — 2007 году она работала в Ставропольском районном суде Самарской области, а с 2007 по 2011 год была юрисконсультом в МП Тольятти «Департамент ЖКХ».

В управлении муниципальной службы и кадровой политики администрации Тольятти Ольга Миневалиева работает с 2011 года. Чиновница замужем, воспитывает двоих детей.

Георгий Портнов